O petista recebeu o documento do ministro Alexandre de MoraesReprodução: redes sociais

Publicado 12/12/2022 15:45 | Atualizado 12/12/2022 16:39

Os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) comemoraram a diplomação do novo governo realizada nesta segunda-feira, 12, na sede do Tribunal Superior Eleitora (TSE) , na capital federal. "Dia histórico", disse Guilherme Boulos (PSOL), integrante da equipe de transição, nas redes sociais em referência a cerimônia.

"Hoje é um dia histórico! Lula será diplomado Presidente da República, marcando formalmente a derrota de Bolsonaro e seus milicianos. Não adianta chorar na frente de quartel! Em 1° de janeiro, Lula sobe a rampa!", escreveu.

O senador Humberto Costa (PT), que esteve presente na cerimônia de diplomação, também comemorou a oficialização do petista no cargo. "Nós estamos concluindo um passo importante para as mudanças que o Brasil necessita. (...) Ele vai fazer, não só com que o Brasil volte a ser um protagonista internacional, mas também com quem o seu povo tenha direito e inclusão social". Ele também escreveu: "A dimocracia venceu e o amor vai tomar conta novamente dese país".

A professora e deputada federal, Maria do Rosário (PT), que também estava no evento escreceu: "Que alegria ver a esperança do povo brasileiro ser vitoriosa no dia de hoje com a diplomação do presidente Lula. Que sejam de muita esperança, sonhos e conquistas os próximos quatro anos. Viva a democracia".



O senador Randolfe Rodrigues (Rede), que faz parte da equipe de transição de governo, comemorou afirmando que "hoje a vitória é do povo". "Hoje é dia de repetir a história. De mostrar que, mesmo que tentem, não vão roubar a nossa democracia. Hoje a vitória é do povo, do nosso país! Após 20 anos, Lula é diplomado Presidente mais uma vez. O povo e a esperança venceram mais uma vez!", escreveu.

Em um vídeo, compartilhado antes da cerimônia ele disse: "O que a gente passou para chegar até aqui, hein? Desafios, lutas e, enfim, a vitória! Chegou a hora da reconciliação do Brasil com a Democracia, com o presente e com o futuro. Boa sorte ao presidente e a todos nós!".

O perfil oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) compartilhou o momento da diplomação, comemorando a terceira vitória de Lula nas eleições presidenciais no Brasil. "É TRI! Vencemos, agora é oficial. Ministro Alexandre de Moraes entrega o 3º diploma de Presidente da República do Brasil à Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil feliz de novo".

O deputado federal eleito André Janones (Avante) relembrou que o petista foi classe operária e conseguiu alcançar o cargo de chefe do Executivo. "Lula é o 39º Presidente da República Federativa do Brasil! Um metalúrgico operário é o pronto brasileiro de toda a história a ocupar por três vezes o cargo mais importante da nossa nação!!!".

Marina Silva, uma das cotadas para assumir o Ministério do Meio Ambiente, destacou os benefícios da união entre Lula e o seu vice Alckimin. "A formação da frente democrática em torno da chapa Lula-Alckmin criou oportunidade única para que o país exercite o diálogo permanente, em ambiente de múltiplas ideias, para estabelecer novo ciclo de prosperidade, com respeito à diversidade sociocultural e à sustentabilidade", escreveu.

Já o deputado federal Helder Salomão, acredita que a cerimônia de hoje encerra um ciclo de luta e resistência da esquerda. "Nós vencemos o golpe, a perseguição, o lawfare e o fascismo. A diplomação do Lula marca o início de uma nova era. É o Brasil feliz de novo!"

A diplomação, que teve início por volta das 14h30 contou com a presença na mesa os ministros do TSE, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os ministros do TSE, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem das Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.



Na primeira fila do plenário lotado, estavam a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, os ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney e Fernando Haddad, anunciado por Lula como futuro ministro da Fazenda.