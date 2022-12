Renato Aragão - Reprodução/Instagram

Renato AragãoReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 15:17 | Atualizado 13/12/2022 15:18

Rio - Renato Aragão mandou um recado para seus fãs após ter recebido alta hospitalar nesta sexta-feira (9). O ator e humorista, de 87 anos, que ficou dois dias internado no Rio devido a um acidente isqêmico transitório (AIT), publicou uma foto divertida em seu Instagram nesta terça-feira (13), com um look que faz alusão a seu eterno personagem.

fotogaleria

"Didi está on!", escreveu ele na legenda. Renato havia sido hospitalizado pouco tempo depois de sentir um desconforto em casa, e precisou passar por uma vigilância neurológica, algo comum em casos de AIT. Este tipo de acidente isquêmico ocorre quando há alterações nas funções cerebrais, mas normalmente é reversível, promovendo apenas um bloqueio temporário no fornecimento do sangue ao cérebro.