Mel Lisboa renova o visual após o fim das gravações de 'Cara e Coragem'Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 20:36 | Atualizado 13/12/2022 20:40

Rio - Mel Lisboa surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira, após dar uma repaginada no visual. Em fotos publicadas no Instagram, a atriz revelou ter adotado um corte em camadas, além de surgir com os fios mais claros. Na legenda, a artista contou que a mudança faz parte de sua despedida de Regina, personagem que interpreta na novela "Cara e Coragem", prevista para chegar ao fim no dia 13 de janeiro de 2023.

"Regininha continua aprontando muito até janeiro, mas, como já terminamos de gravar, deixei o cabelão escuro para trás e dei um corte. E aí, curtiram?", escreveu a musa. Nos comentários, Mel colecionou elogios de fãs e amigos: "Amei com força!", disparou a atriz Julia Lund. "Caraca, que gata!", disse Igor Fernandez. "Linda", completou Marisa Orth.

