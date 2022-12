Pedro Scooby disse que Cintia Dicker engravidou no dia em que o surfista deixou o 'BBB 22' - Reprodução/YouTube

Publicado 13/12/2022 22:32

Rio - Pedro Scooby abriu o jogo sobre paternidade e sua vida sexual, nesta terça-feira, no "Quem Pod, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo, o surfista falou sobre a decisão de ter filhos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani.

"Eu sempre tive um desejo muito grande de ter filhos e quando ela falou que queria eu falei 'vamos'. Ela parou de tomar remédio e um mês estava grávida. Com os gêmeos foi assim também, ela tirou o DIU, viajou, nos encontramos no Havaí e foi", contou ele, que é pai de Dom, Bem e Liz, e espera Aurora, fruto de seu casamento atual com Cintia Dicker, que já está na reta final da gestação.

O atleta revelou que a caçula foi concebida logo após a eliminação de Scooby do "BBB 22": "Até com a Cintia, engravidei ela no dia que eu saí do 'BBB'. À noite, eu fui para casa e pá", brincou Pedro. Ele ainda relembrou como foi a primeira transa com a esposa depois de passar meses em abstinência durante o reality show da TV Globo.

"Foi gostoso... A gente foi continuando, mas a primeira vez foi rápida", relatou. "Foi uma loucura porque no BBB não dá pra ir nem no banheiro. Não teve nem uma masturbação. Eu tive polução noturna, acordei todo gozado umas quatro vezes. E nos meus sonhos eu ejaculava que era uma loucura", admitiu o surfista.

No podcast, Pedro Scooby deixou bem claro que não se arrepende de ter participado do programa: "Fui numa experiência de me testar, é muito louco não poder sair dali. Achei que ia ser mais difícil, fui me adaptando. Mas no final foi muito difícil", confessou ele, que disse ter sido convidado para integrar o elenco Camarote das duas edições anteriores.

Meses depois de se envolver em uma polêmica por posar segurando bolos de dinheiro nas mãos, o ex-brother comentou o passado difícil que teve. "Perdi contato com o meu pai quando tinha 15 anos, passei quase 20 anos sem falar com ele. Cresci em Curicica, preciso de mais de duas mãos para contar meus amigos que morreram", desabafou.

"Meu irmão seguiu um caminho errado durante um tempo, já pagou pelos pecados dele, já foi preso, agora saiu. Eu não tinha um direcionamento. Em casa meu pai era quem mandava, então quando ele foi embora, achei que era dono da minha vida. Fui aprendendo na rua, e na rua não tem muita margem para erro", declarou.