Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Gerard PiquéReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 13:44

Rio - Shakira falou pela primeira vez a respeito de sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Em entrevista para revista "Elle" dos Estados Unidos, a cantora comentou sobre como ela e os filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, têm lidado com o divórcio e ainda teceu comentários acerca das dívidas que teria com o governo espanhol.

"É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque eu ainda passo por ela. E porque estou sob os olhos do público e porque é uma separação incomum", iniciou a cantora colombiana. "Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampados na porta da minha casa 24h por dia", revelou.

"Não há um lugar em que eu possa me esconder com meus filhos, exceto a minha casa. Nós não podemos ir a um parque como uma família normal, ou tomar um sorvete sem que alguém nos siga. Eu tento protegê-los, porque essa é minha missão número um na vida. Mas e quando eles escutam algo na escola ou chega até eles alguma notícia desagradável?", desabafou a artista.

Durante a entrevista, Shakira admitiu que tenta blindar os filhos de comentários a respeito do assunto, mas que esta missão é bastante complicada. "Eu tento esconder a situação deles o máximo que posso. É realmente perturbador para duas crianças que estão tentando processar a separação de seus pais. E às vezes, eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real. E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e tão especial quanto eu achava que era a relação que tive com o pai dos meus filhos e ver isso se transformando em algo vulgarizado e barateado pela mídia", afirmou a cantora, acrescentando que enquanto atravessa esse momento difícil, também precisa lidar com o fato de seu pai estar em uma UTI. "Eu tenho lutado em diferentes frentes. Como eu disse, esta é provavelmente a hora mais sombria da minha vida. Mas então, eu penso em todas aquelas mulheres ao redor do mundo que estão passando por dificuldades, que estão atravessando uma situação tão ruim quanto a minha, tão difícil quanto a minha ou pior", ponderou.

Sobre a pressão midiática e a perseguição promovida pelos paparazzos, Shakira disse que gostaria de garantir a privacidade de seus filhos e também, resolver suas questões com Piqué em particular. "Eles não merecem se sentir observados a cada segundo, fotografados na saída da escola ou seguidos por paparazzi. Eles merecem uma vida normal. É apenas um circo total, e todo mundo está especulando sobre todos esses aspectos de nossas vidas, e mais importante, de nossos filhos, e muito disso nem é verdade", ressaltou a artista. "Independentemente de como as coisas terminaram ou como Gerard e eu nos sentimos um pelo outro como ex-parceiros, ele é o pai dos meus filhos. Temos um trabalho a fazer para esses dois garotos incríveis, e tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida, e qual é uma solução justa para todos os envolvidos. Espero e agradeceria se tivéssemos espaço para fazer isso em particular", afirmou.

Por fim, a colombiana também falou sobre a polêmica acusação de sonegação de impostos envolvendo seu nome, na Espanha. "Paguei tudo o que eles alegaram que eu devia, mesmo antes de entrarem com uma ação judicial. Então, a partir de hoje, devo zero a eles. [...] No entanto, mesmo sem evidências para apoiar essas alegações fictícias, como costumam fazer, eles recorreram a uma campanha para tentar influenciar as pessoas e pressionar a mídia, junto com a ameaça de danos à reputação para coagir acordos. É sabido que as autoridades fiscais espanholas fazem isso muitas vezes, não apenas com celebridades como eu (ou [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso e outros), mas também acontece injustamente com o contribuinte regular. É apenas o estilo deles. Mas estou confiante de que tenho provas suficientes para apoiar meu caso e que a justiça prevalecerá a meu favor", concluiu.