Simone dá joia para o marido de presente - Reprodução de vídeo

Simone dá joia para o marido de presenteReprodução de vídeo

Publicado 21/09/2022 13:21

Rio - Simone Mendes, de 38 anos, não economizou no presente de aniversário do marido, o empresário Kaká Diniz. A coleguinha revelou, através de seu canal no Youtube, que deu uma pulseira de diamante negro para o amado. Em lojas online, a joia custa de R$ 14 mil a R$ 47 mil.

fotogaleria



"No Dia dos Pais deu errado. Comprei um sapato, trouxe dos Estados Unidos. Me deram o número errado. Foi uma frustração danada. Não ia dar mais sapato. Pensei em algo que ele queria bastante", falou Simone, que opinou: "Ele vai ficar louco, ele estava desesperado por uma riviera de diamante negro! Vamos arrebentar nesse presente de aniversário do meu amor!". "No Dia dos Pais deu errado. Comprei um sapato, trouxe dos Estados Unidos. Me deram o número errado. Foi uma frustração danada. Não ia dar mais sapato. Pensei em algo que ele queria bastante", falou Simone, que opinou: "Ele vai ficar louco, ele estava desesperado por uma riviera de diamante negro! Vamos arrebentar nesse presente de aniversário do meu amor!".

A cantora, então, colocou a joia em uma caixa e entregou ao marido. O empresário vibrou com o presente. "Meu Deus! Combina com meu relógio e o cabelo. Eu amei! Estava doido para comprar. É uma nota, né?", questionou Kaká.