Viih Tube conversa com seguidores sobre questões da gravidezReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 11:59 | Atualizado 21/09/2022 12:03

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para responder uma série de curiosidades a respeito da gestação de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. No Instagram, a influencer abriu uma caixinha de perguntas e conversou com os seguidores sobre assuntos como chá revelação, sintomas de gravidez, uso de anticoncepcional e até mesmo, escolhas de possíveis nomes para o bebê.