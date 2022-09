Marcos Oliveira desabafa nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 21/09/2022 12:24 | Atualizado 21/09/2022 12:27

Rio - Marcos Oliveira, de 66 anos, que viveu o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", rebateu as críticas que tem recebido por promover uma rifa de celular através do seu Instagram. Com problemas financeiros, o artista fez um desabafo emocionante e explicou que esta é uma maneira dele não precisar pedir dinheiro aos amigos e fãs. O ator ainda ressaltou que não vê a hora de trabalhar após passar por uma cirurgia de fístula na uretra em julho.

"Eu sinceramente não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Eu ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha", começou Marcos.



"Gente, peço que parem de falar ou fazer graça com a minha dor. Só eu sei o que eu estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês passe por isso, essa fístula que eu tenho. Como isso dói. Eu, Marcos Oliveira, quero muito voltar a trabalhar. A caminhada é longa, mas a cura existe e já está em processo!", completou.