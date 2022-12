Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer - Araujo / Ag. News

Publicado 14/12/2022 07:50 | Atualizado 14/12/2022 07:51

Rio - Vários famosos curtiram o show do cantor britânico Harry Styles, em São Paulo, na noite desta terça-feira. A ex-BBB Viih Tube, que está esperando seu primeiro filho, chegou ao local acompanhada pelo namorado e pai da criança, o também ex-BBB Eliezer.

João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, também compareceu ao evento acompanhado pela namorada, Schynaider Moura. Rodrigo Faro e a mulher, Vera Viel, levaram as filhas para curtir a apresentação. A cantora Luiza Possi caprichou no modelito e chamou atenção com um macacão todo rosa. Famosos como Carla Diaz, Projota, Daniela Albuquerque, entre outros, também prestigiaram o evento.