Publicado 02/11/2022 08:53

Rio - Em tratamento contra um câncer de intestino, Simony, de 46 anos, iniciou a primeira sessão de radioterapia na terça-feira. No Instagram, o marido da cantora, Felipe Rodriguez, de 31, publicou alguns vídeos do momento em que a artista deu início ao novo método no hospital HCor, em São Paulo.

Nos registros, Simony aparece animada, usando um turbante verde na cabeça, e conversa com os médicos presentes. Durante o tratamento, a cantora já passou por sessões de quimioterapia, que terminaram no início de outubro.