Narcisa Tamborindeguy confirma amizade com BoninhoReprodução / Youtube e Divulgação

Publicado 02/11/2022 08:31 | Atualizado 02/11/2022 08:32

Rio - Narcisa Tamborindeguy, de 56 anos, admitiu que se depender dela, a relação com o ex-marido, Boninho, de 60, será sempre amigável. Durante uma entrevista concedida ao podcast "Quem pode, pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a socialite relembrou o relacionamento com o diretor de núcleo da Rede Globo, com quem foi casada entre os anos de 1983 e 1986 e é mãe de Marianna, de 38 anos de idade.

"Vocês são amigos?", questionou Giovanna. "Eu sou, mas não sei se ele é", afirmou a socialite. No bate-papo, Paes Leme aproveitou para contar que Boninho a bloqueou nas redes sociais e pediu ajuda para a entrevistada, que enviou um recado ao ex-marido. "Boninho, perdoa todo mundo. Deixa de ser bobo!", disse.

Na conversa com as duas atrizes, Narcisa ainda revelou um desejo de participar do "Big Brother Brasil", reality show dirigido por Boninho. "Só no início... Não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... Se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta", brincou.

