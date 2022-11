Lion é o primeiro filho de Gabriela Pugliesi e Tulio Dek - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2022 21:39

Rio - Gabriela Pugliesi deu a luz ao seu primeiro filho, Lion, nesta quarta-feira (2). A influenciadora contou para seus seguidores, por vídeos no seu Story, momentos do trabalho de parto, enquanto relaxava entre contrações. A recém mamãe contou que o processo começou no dia anterior, na última terça-feira (1), às 22h da noite.

Após horas de contração, dores, e processos iniciais, a influenciadora conseguiu descer para o quarto do parto, onde gravou imagens do local e da equipe médica que a ajudou. A seguir, Gabriela apareceu em um vídeo gravado pela sua médica, em um momento de contrações, no vídeo a musa escreveu: "Quando a gente vai pra Nárnia nas contrações e volta como se nada tivesse acontecido".

Por fim, a empreendedora apareceu já na cama, após acordar do último cochilo pré-parto. Ao som de música e rodeada pela animação do marido e da equipe médica, Gabi se encaminhava para a ultima fase antes de dar luz, e escreveu: "Aqui foi o momento que ressurgi das cinzas quando decidi tomar anestesia e dei uma dormidinha! Ele nasceu depois de 30 minutos desse vídeo".

O último Story da sequência já mostra Lion mamando. Gabi explicou que o parto durou 12 horas, e não deu mais detalhes: "Ele nasceu e veio direto para o peito da mamãe. Parto normal maravilhoso. Tivemos que induzir e depois explico o porquê. Durou 12 horas ao todo e tudo aconteceu!"