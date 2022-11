Após memes, William Bonner entra na brincadeira da latinha - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2022 17:21

Rio - Willian Bonner publicou um vídeo entrando na brincadeira que os internautas fizeram com ele no último domingo (30). Durante a cobertura ao vivo da apuração das eleições presidenciais, o jornalista virou meme após abrir uma latinha de água com gás, que o público confundiu com cerveja. Após tomar ciência da situação, ele pediu licença para esclarecer o que tinha acontecido.

Bonner abrindo latinha pra comemorar a vitória do Lula, AMOpic.twitter.com/kpmereApa6 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) October 30, 2022

"Preciso fazer um esclarecimento. Teve uma hora que pedi para beber uma água e as pessoas ouviram um barulho de latina. Gente, a água é latinha aqui pra mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Ia beber outra coisa em uma apuração? Pelo amor de Deus. A internet é imperdoável", explicou ele. "Minha filha, que está na França, mandou um recado e disse que está cheio de meme falando de latinha", disse, com bom humor.

Latinha de cerveja? Bonner brinca com memes, mas esclarece que abriu lata de água durante apuração da eleição #g1 pic.twitter.com/wBjtOAxM6O — g1 (@g1) October 31, 2022

No vídeo publicado nesta quarta-feira (2) em seu Instagram, o âncora anuncia que, apesar do feriado de Finados, o "Jornal Nacional" será apresentado por ele. Bonner finalizou o vídeo ao som de uma latinha sendo aberta, recriando o meme. "É água, gente", brincou o jornalista.

o bonner: vou tomar uma agua



*SOM DE LATINHA DE CERVEJA ABRINDO* — Gabs (@bomdiaetal) October 30, 2022