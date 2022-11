Jojo Todynho curte balada no Rio após fim de casamento - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho curte balada no Rio após fim de casamentoReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2022 12:51

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, aproveitou para curtir uma balada, após anunciar, pela segunda vez, o término de seu casamento com o militar Lucas Souza. No Instagram, a cantora compartilhou um registro onde aparece dançando e se divertindo na casa noturna Vitrinni Lounge Beer, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

"A cara da Jojo de quem estava chorando. Voltou com tudo", disse o amigo, que publicou um vídeo da artista cantando na balada. "Olha eu chorando", escreveu a cantora ao republicar o vídeo em que aparece dançando funk.

Momentos antes, a artista havia relatado que flagrou o ex-marido beijando outra mulher na mesma festa, mas logo em seguida, apagou os stories. "Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem", disparou Jojo.

"Pra quem estava chorando cedo nos Stories e depois estava na balada parecendo Stevie Wonder, com óculos na cara, dançando, beijando outra, superou rápido. Olhem bem para minha cara. Vou ficar na rua, em balada, chorando por causa de homem? Se manca", concluiu a funkeira.