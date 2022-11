Cassia Kiss é vista em protesto bolsonarista - Reprodução Internet

Publicado 02/11/2022 17:40 | Atualizado 02/11/2022 17:56

Rio - Cássia Kis foi vista em manifestação bolsonarista nesta quarta-feira (2). A atriz da novela "Travessia" foi criticada recentemente por discurso homofóbico, além de ter deixado claro em suas redes sociais o seu voto e apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Após a própria Rede Globo ter soltado uma nota oficial repudiando atitudes e discursos que ataquem minorias, a artista reforçou, ao programa "Fofocalizando", que não considera ter dito uma fala homofóbica.



No entanto, durante as manifestações que criticam o resultado das urnas e bloqueiam vias importantes no país, Cássia foi vista apoiando os protestantes. No vídeo divulgado, a atriz anda pelo centro do Rio de Janeiro e é aclamada pelos seguidores do atual presidente. Apesar da chuva no feriado, as manifestações se mantiveram, bloqueando avenidas e ruas pela cidade.

Essa mulher é subterrânea pic.twitter.com/8W7VWXTBtS — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 2, 2022