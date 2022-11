Luciano Szafir - Reprodução

Publicado 02/11/2022 17:49

Rio - Luciano Szafir foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quarta-feira no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. O ator de 53 anos passou por uma artroplastia total do quadril e se recupera do procedimento que ocorreu sem complicações. Ele tem previsão de alta para a próxima sexta-feira.

fotogaleria Responsável pelo tratamento, o ortopedista Marcelo Godoi Cavalheiro comentou o quadro clínico de Luciano Szafir. "O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso de Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje, fizemos a substituição no lado direito. No próximo dia 30, faremos o esquerdo", esclareceu.

O ator enfrentou algumas internações ao apresentar sequelas da Covid- 19, que contraiu em 2020. Uma delas aconteceu entre junho e julho do ano passado, quando Szafir passou 32 dias internado ao ter uma reinfecção pelo coronavírus. Por conta disso, o ator precisou usar uma bolsa de colostomia após receber alta hospitalar.