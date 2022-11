Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é visto com Liziane Gutierrez em evento no Rio - Reprodução/Intagram

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é visto com Liziane Gutierrez em evento no RioReprodução/Intagram

Publicado 02/11/2022 15:21

Rio - Após terminar o casamento pela segunda vez com Jojo Todynho, Lucas Souza foi visto, na madrugada desta quarta-feira (2) em um evento no Rio ao lado da ex-Fazenda Liziane Gutierrez. Os vídeos dos dois repercutiram nas redes sociais e o militar se viu na necessidade de explicar como anda a nova vida de solteiro.

fotogaleria

Nos stories, Lucas negou ter ficado com a influenciadora. "Sobre a menina que saiu aí [Liziane], ela é minha amiga, eu conversei com ela no Instagram. Não tem nada. Só para deixar aí e não expor outra pessoa", disse ele, explicando os bastidores das cenas gravadas. "A gente estava junto lá, em determinado momento peguei na mão dela pra tirar, pra sair da muvuca do povo, pra gente chegar até o camarote porque o pessoal estava muito em cima. Nesse momento, peguei na mão dela, foi só isso. Eu não estou ficando com ninguém sério e não fiquei com ela também", reforçou.

Durante o desabafo, Lucas também fez questão de ressaltar que está solteiro e que sua vida segue bem movimentada, alfinetando a ex-mulher. "Então eu vou falar para vocês.. eu estou solteiro, né? Então, eu estou solteiro e santinho levei um pé, na bunda. Então f*da-se! Se for notificar cada mulher que eu estou ficando vocês vão ter trabalho, porque a lista está grande", garantiu ele.

Mesmo que Lucas tenha negado qualquer envolvimento com Liziane, os internautas seguiram especulando a situação. Na manhã de hoje, os dois publicaram stories em seus respctivos perfis no Instagram de uma vista para o mar que parecia ser da mesma janela, dando força aos rumores de que eles teriam passado a noite juntos. Ambos apagaram a postagem após a repercussão.

Liziane foi a primeira eliminada da 13ª edição de "A Fazenda", enquanto Jojo foi campeã da 12ª. E essa não é a primeira vez que a influenciadora é vista com um ex da cantora. Em outubro de 2021, ela começou um romance com Márcio Felipe, que teve um breve relacionamento com Jojo no mesmo ano.

A ex-Fazenda também não é a primeira mulher vista com Lucas Souza após a separação. No mesmo dia do anúncio do término, Jojo afirmou ter visto o ex-marido aos beijos com outra moça em uma boate no Rio. "Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem", disparou a artista sobre o ocorrido.