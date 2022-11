Miss Argentina e Miss Porto Rico se casam após manter relacionamento em segredo por dois anos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2022 11:01

Rio - A Miss Argentina, Mariana Varela, de 26 anos e a Miss Porto Rico, Fabiola Valentín, de 22, revelaram em suas redes sociais que casaram-se na última sexta-feira. No Instagram, as modelos, que mantiveram o relacionamento em segredo por dois anos, publicaram um vídeo repleto de momentos românticos entre as duas.

"Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para vocês em um dia especial. Vinte e oito de outubro de 2022", escreveu Fabiola na legenda do registro, que conta com diversas fotos onde ela aparece feliz ao lado da esposa. O namoro das duas, que até então não havia sido oficializado, começou em um dos concursos Miss Grand International, na Tailândia.

Nas redes sociais, a revelação das misses deu o que falar, rendendo elogios e até mesmo memes. "Fizeram Miss 'tério'!", comentou um internauta, bem-humorado. "Queria me casar com elas também", disse outra. "Que lindas! Daria um filme maravilhoso", opinou outra. "Enquanto isso eu estou só Miss you", brincou um usuário, referindo-se à palavra "saudades" em inglês.

