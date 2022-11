Luana Piovani - Reprodução do Instagram

Publicado 02/11/2022 09:55

Rio - As eleicões acabaram mas o assunto ainda está rendendo entre os famosos. Agora foi a vez de Luana Piovani opinar sobre o cenário político brasileiro. A atriz, que há alguns anos mora em Portugal com os três filhos, comentou o resultado das urnas usando um texto bastante isento que tem circulado nas redes sociais, que afirma conhecer pessoas boas tanto que votaram em Jair Bolsonaro, do PL, quanto em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.



"Aprendi que existem pessoas maravilhosas que votam no Bolsonaro e existem pessoas maravilhosas que votam no Lula. Há extremistas dos dois lados. A escolha por um desses candidatos não define o caráter de alguém. [...] Isso não faz das pessoas melhores ou piores, são apenas pontos de vistas e expectativas diferentes", dizia parte do texto compartilhado por Piovani.



"A difícil escolha de Sofia. Foi assim. As piores opções foram escolhidas, agora é tentar melhorar, cobrar, estar atento", completou a atriz.

A manifestação de Luana acabou dividindo a opinião de seus seguidores. Nos comentários, ela foi criticada pelo fãs. "Não esperava você postar este texto, não. Você não é de 'mimimi' com ninguém? Sei", disse um seguidor. "Deixe de blá blá blá, nem no Brasil você mora", esbravejou outro. "Jura que você vai fazer a neutra em um momento como esse?", questionou um terceiro. "Por que não volta, então, para o Brasil? Traga seus filhos", escreveu mais um.