Jojo Todynho e Lucas Souza - Reprdução do Instagram

Publicado 29/10/2022 11:33 | Atualizado 29/10/2022 12:20

Rio - Após uma curta reconciliação, Lucas Souza voltou a anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho. Na manhã deste sábado, o oficial do Exército afirmou que os dois não estão mais juntos e, apesar de não revelar o motivo do término, criticou o comportamento da cantora. Até o momento, a apresentadora do "Jojo Onze e Meia" não se pronunciou.

"Eu e a Jojo não estamos mais juntos, a gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa, até determinado momento. Antes que comecem a especular sobre motivos do término, vou falar pra vocês que eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela (Jojo). Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível", declarou Lucas, em postagem nos Stories do Instagram.

Em seguida, o curitibano de 21 anos relembrou o período em que os dois tentaram salvar o casamento, após Lucas dizer que a relação tinha chegado ao fim, no último dia 8. "Quando eu voltei pra Jojo, eu tava bem. Eu me expus, saí como o errado, para o bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém decorrente de uma situação que ela fez comigo em que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela 'nada'. Então, vim tomar essa atitude, mas foi com uma dor no coração gigantesca", disse.

Lucas ainda revelou que deixou a casa da artista, no Rio, "às pressas", e está hospedado em um hotel. O oficial tranquilizou sua família dizendo que está bem e pediu respeito ao seguidores." Já não basta uma separação e ainda ter que lidar com toda essa repercussão sozinho. Peço respeito, vocês não sabem o que realmente acontece num relacionamento a dois. E eu tô com minha consciência tranquila", afirmou.

"Dessa vez, foi ela que terminou. A gente não tava se acertando mais, depois que voltamos, ficou um inferno. E eu respeito a decisão dela, espero que ela conquiste todas as coisas que ela pretende coqnuistar. Que deus ilumine ela, em todos os pontos da carreira dela. Independente de qualquer coisa, ela é uma pessoa carismática e que tem muito talento", finalizou Lucas.

Enquanto isso, Jojo surgiu animada em seus Stories, mostrando a expectativa para a final da Copa Libertadores, disputada pelo Flamego e Atlético-PR neste sábado, no Equador. A funkeira postou vídeos em que aparece dançando no quarto e, depois, avisou que passaria por uma sessão de bronzeamento. Em nenhum momento, a famosa citou o agora ex-marido ou falou sobre a separação.

Recentemente, Lucas Souza e Jojo Todynho agitaram as redes sociais com o término relâmpago. No dia 8 de outubro, o jovem avisou pelas redes sociais que estava se separando da cantora, que disse ter sido pega de surpresa com o anúncio. No dia seguinte, Jojo negou o fim do casamento e disse que os dois teriam passado apenas por uma crise.