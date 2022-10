Pocah surge abalada após sofrer acidente de carro - Reprodução/Instagram

Pocah surge abalada após sofrer acidente de carroReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2022 12:00

Rio - Pocah usou as redes sociais, na manhã deste sábado, para revelar que sofreu um acidente de carro junto com sua equipe. Em postagem nos Stories do Instagram, a cantora surgiu com o rosto preocupado e filmou um grupo de pessoas do lado de fora do veículo. Na legenda, a funkeira explicou o ocorrido.

"Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe", contou a artista. Em seguida, a ex-participante do "BBB 21" tranquilizou os fãs: "Livramento de Deus logo cedo", disse. No Twitter, Pocah ainda compartilhou uma reflexão sobre o acidente: "Quem me protege não dorme".