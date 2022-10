Cássia Kis comenta foto de beijo trocado com Lúcia Veríssimo - Reprodução/TV Globo/Instagram

Cássia Kis comenta foto de beijo trocado com Lúcia VeríssimoReprodução/TV Globo/Instagram

Publicado 29/10/2022 15:53 | Atualizado 29/10/2022 15:55

Rio - Após causar polêmica com declarações homofóbicas , Cássia Kis se pronunciou sobre uma foto que Lúcia Veríssimo expôs nas redes sociais . No registro, as atrizes aparecem trocando um beijo "de verdade", segundo a própria Lúcia fez questão de destacar. "De uma pessoa idiota que eu era. E ainda há resquícios dessa ignorância", declarou a intérprete de Cidália em "Travessia", à coluna de Mônica Bérgamo, do jornal 'Folha de S. Paulo'.

A foto passou a circular na internet após Kis dizer que "estão destruindo a família" e questionar as relações homoafetivas, chegando a afirmar que "homem com homem não dá filho". Entre as celebridades que repercutiram o assunto, Lúcia Veríssimo resgatou a imagem em postagem no Instagram: "Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando. Não foi novela não, foi vida real", contou.

Em live no Instagram com a jornalista Leda Negla, Cássia Kis polemizou por seus comentários preconceituosos: "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando", afirmou.

"O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer? Se você tem um casal gay é uma coisa, quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais? Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]?", questionou a veterana.