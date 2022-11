Simone Mendes realiza 1° show solo em São Paulo

Rio - Após o término da dupla com Simaria , aconteceu na noite da última terça-feira o primeiro show da carreira solo de Simone Mendes. A apresentação da sertaneja aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, e contou com a presença de Káka Diniz, marido da cantora.

Iniciando a trajetória solo, Simone animou a plateia com músicas conhecidas da antiga dupla e singles que fazem sucesso nas redes sociais. A cantora ainda foi presenteada durante o show com um pijama repleto de fotos do filho Henry. Simone ainda é mãe de Zaya, os dois são frutos do casamento com Kaká Diniz.

