Erasmo Carlos tem altaReprodução Internet

Publicado 02/11/2022 19:06 | Atualizado 03/11/2022 08:16

Rio - O cantor Erasmo Carlos recebeu alta do hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. Ele estava internado desde o dia 17 de outubro. O veterano de 81 anos anunciou a notícia no Instagram. "Bem simbólico… depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!!!! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação. Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes", escreveu.

O artista fez referência também à notícia falsa que surgiu divulgando sua morte no último domingo. O Tremendão foi diagnosticado com uma síndrome edemigênica, doença caracterizada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do corpo.