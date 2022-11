Carla Diaz é pedida em casamento pelo namorado Felipe Becari - Reprodução Internet

Publicado 02/11/2022 22:08

Rio - Carla Diaz e o Deputado Federal Felipe Becari estão noivos após pedido inusitado nesta quarta-feira (2). A atriz e o ativista animal estão juntos desde dezembro de 2021, e adoram compartilhar momentos fofos em suas redes sociais. A publicação que divulgou o "sim" conta com várias fotos do momento e dos dois felizes, em carrossel.

Na legenda, Felipe escreveu: Ela disse sim! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez entender que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família. @carladiaz , que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari."

Nos comentários, amigos do casal parabenizaram o novo passo do relacionamento. Na política, o vereador João Felipe escreveu: "Que coisa mais linda amigo! Que Deus abençoe a união de vocês! @felipebecari ano que vem vamos combinar a sua vinda aqui em Barreiras que fica bem próximo de Brasília, inclusive com voo direto. Abração!", a ex-candidata à presidência, Soraya Thronicke comentou: "Lindo casal! Que Deus os abençoe e proteja!" e o também Deputado Federal Célio Studart disse: "Parabéns, amigo! Que Deus abençoe essa união com muita paz, tranquilidade e harmonia! Forte abraço aos noivos!"

Muitos famosos próximos à Carla marcaram presença: a atriz Larissa Manoela comentou: "Seus lindos! Muita felicidade", a ex-colega de confinamento no BBB, Camilla de Lucas, disse: "Amiga, parabéns!", Pocah mandou seus "Parabéns" e até Lucas Lucco escreveu: "Ae! Deus abençoe muito"