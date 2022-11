Luciana Gimenez ganha flores de Mick Jagger - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 22:00 | Atualizado 03/11/2022 22:05

Rio - Luciana Gimenez é a aniversariante do dia! A apresentadora completa 53 anos nesta quinta-feira (3) e ganhou um enorme buquê de rosas vermelhas do ex-namorado, Mick Jagger, de 79. O vocalista dos Rolling Stones enviou as flores para o apartamento dela, em São Paulo.

"Amei", disse Gimenez. Os dois são pais de Lucas Jagger, de 23 anos.



Recentemente, a apresentadora fez um desabafo sobre a gravidez de Lucas. "Fui perseguida, julgada, xingada de tudo que é nome, mas tive que ser forte, porque meu filho precisava de mim. Chorei? Chorei muito de tristeza com coisas negativas que aconteceram, mas o choro mais marcante da minha vida foi ver aquele pedacinho de gente nos meus braços", declarou.