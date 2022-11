Alice Wegmann - Reprodução/Instagram

Alice WegmannReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 18:02

Rio - Alice Wegmann completou 27 anos nesta quinta-feira (03) e compartilhou um texto reflexivo em seu Instagram sobre a data especial. A atriz, que protagonizou a série de sucesso "Rensga Hits!", do Globoplay, ainda agradeceu as mensagens carinhosas que recebeu a parabenizando pelo aniversário.

fotogaleria "Todo aniversário é um renascimento. Acredito muito na força dos ciclos… como boa escorpiana, já morri e vivi muitas vezes dentro desses 27 anos. Muitas. passei umas semanas esquisitinhas agora, mas hoje estou recebendo uma tsunami de amor. Agradecida pelos amigos, pela família, oportunidades, encontros, viagens e sonhos. A vida não é o que a gente planeja pra ela - mas exatamente por isso, ela pode ser bem melhor", iniciou.

"Tenho fé no tempo, no destino e nas pessoas; e quanto mais velha eu fico, mais entendo a minha pequenez nessa vida tão grande. E cabe a mim crescer, pelo menos um pouco - aprendendo com os erros, com os outros, com gentileza, doçura, generosidade e encantamento… sabendo valorizar cada pessoa que passa, fica, vai ou volta. e com a certeza de que todas elas merecem amor, e merecem amar. Obrigada pelas mensagens, pela torcida e por tanto carinho feliz pela chance de renascer outra vez que seja um ano lindo como o mar da Bahia. amém, asè, saravá!"