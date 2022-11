Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 16:43

Rio - Whindersson Nunes brincou em seu Twitter na última terça-feira (1), com a atenção que costuma sofrer de mulheres mais velhas. Solteiro desde agosto de 2021, o humorista faz piadas constantemente em suas redes sociais sobre o seu estado civil, desta vez resolveu envolver as chamadas "seminovas".

No tweet, o ex-marido de Luisa Sonza escreveu: "Olha quando eu for nas festas, vocês segurem as mães de vocês viu, as "veia" todas minhas fãs, me cercam, ficam passando a mãe em mim, vem sempre em grupo de seis, querendo tira foto beijando, eu pedindo socorro e vocês adorando, e eu também né, tô nem aí, "lil Whind" (Pequeno Whind, em inglês) é o terror das seminovas, ya"

Nas respostas, o público se divertiu com a brincadeira. A ex-BBB Rízia Cerqueira riu em meio aos fãs que entraram na piada, uma internauta comentou: "Eu bem queria ser tua enteada. Quando vem a Porto Alegre pra eu levar mamãe?", e outro seguidor escreveu: "Whindersson, quer ser meu padrastro? minha mãe ta on".

Whindersson não entrou em um novo relacionamento desde Maria Lina, com quem perdeu um filho após 30 horas do nascimento. Antes disso, o comediante foi casado com Luisa Sonza por quatro anos, e se separaram em 2020.