João Vicente parabeniza Alice Wegmann com texto misteriosoReprodução Instagram

Publicado 03/11/2022 20:12

Rio - João Vicente usou suas redes sociais para parabenizar a atriz Alice Wegmann pelo seu aniversário de 27 anos. Com post misterioso, nesta quinta-feira (3), o humorista deixou seu público intrigado ao publicar uma foto da colega sozinha lendo um livro, e surpreendeu na legenda.

Ao escrever: "Alice, ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. ….. ……. ….. ……. ….: …. …….. Te amo", João deixou todos confusos.

A aniversariante respondeu com: "te amo Filduco", deixando fãs e amigos com suspeitas de um possível affair. Nos comentários, a surpresa era grande, Francisco Gil disse: "kkkk vai ter um ano que eu vou ter que meter uma dessa aí", Leo Picon perguntou na lata: "É namoro?", e internautas reagiram de várias maneiras diferentes.

Um seguidor escreveu: "Eita que ficou com preguiça", enquanto outra comentou, frustrada: "Eu fico o ano inteiro esperando ver a declaração do João pra Alice e ele faz uma dessa … Essas entrelinhas hein". Teve ainda fãs do casal que se derreteram com o texto misterioso: "Os pontinhos de milhões , deve ter TANTO que não se pode falar , nesses pontinhos", "João sendo João! Lindo o seu amor" e "Alice, simplesmente maravilhosa. Tudo dito nas entrelinhas", foram algumas das declarações pela amizade e amor do casal.