Letícia Colin e Regina Casé Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 17:01 | Atualizado 03/11/2022 17:03

Rio - Letícia Colin mostrou um pouco de sua rotina ao lado de Regina Casé em um vídeo compartilhado no Instagram nesta quinta-feira (3). As atrizes vivem mãe e filha em "Todas as Flores", da Globoplay. Letícia também mostrou um pouco dos bastidores da gravação do 'Especial de Fim de Ano" da TV Globo.

"Se eu chegar atrasada a culpa dela, fazendo conteúdo e a gente tem que estar lá cantando 'hoje é um novo dia'", brincou Regina, se referindo a canção que tradicionalemente embala o especial.



"Tão grandioso, luxuoso, intenso, inspirador e hilário estar do lado dessa nossa gigante Regina Casé... Nossa! Que momento especial da minha vida esse de poder conviver e trabalhar com essa artista tão potente! Obrigada, mamãe Zoe, nossa luta diária é um mar inteiro", se declarou Letícia.