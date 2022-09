Letícia Colin em Onde Está Seu Coração - Fábio Rocha/Globo

Letícia Colin em Onde Está Seu CoraçãoFábio Rocha/Globo

Publicado 29/09/2022 13:46

Rio - Os indicados ao Emmy Internacional 2022 foram divulgados nesta quinta-feira (29), e o Brasil não ficou de fora. Letícia Colin, de 32 anos, foi indicada na categoria de "Melhor Atriz" pela série "Onde Está Meu Coração", da Globopaly, sendo a única brasileira no páreo.

fotogaleria

Na trama, Letícia dá vidaa personagem Amanda, que enfrenta uma relação destrutiva com as drogas, ao mesmo tempo que precisa lidar com a pressão familiar constante e um casamento frágil com Miguel, vivido por Fabio Assunção.



Produções brasileiras também foram indicadas ao prêmio, sendo "Nos Tempos do Imperador" na categora de "Telenovelas" e "O Caso Evandro" na categoria "Documentário". Os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro.