Fernanda Souza exibe beleza natural nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 03/11/2022 13:18

Rio - Fernanda Souza, de 38 anos, mostrou que é linda até mesmo de cara lavada. Após surgir sem maquiagem em um vídeo nas redes sociais, no qual falava sobre os cuidados com a pele, a atriz recebeu vários elogios dos internautas. No momento de interação com os fãs, ela ainda fez uma revelação pessoal e disse que a namorada, Eduarda Porto, também gosta de sua beleza natural.

"É ainda mais linda de rosto lavado. Fala sério, não é qualquer pessoa que fica gata sem maquiagem", comentou uma fã. "Minha namorada também ama sem!", destacou Fernanda. "Achei ela linda sem maquiagem", elogiou outro internauta. "Eu não me achava não...Mas cuidei tanto da minha pele que hoje em dia amo ela com make, sem make", respondeu a apresentadora.