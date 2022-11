Após ferimento falso, MC Poze do Rodo faz sucesso com fãs no aeroporto

Rio - O MC Poze do Rodo, de 23 anos, fez o maior sucesso com os fãs ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. O funkeiro foi abordado por vários admiradores e, simpático, posou para muitas fotos no local.

Recentemente, Poze do Rodo deu um susto em seu público ao postar no Instagram uma foto em que aparece com um ferimento feito a bala na coxa . No entanto, tudo não passava da gravação de seu novo clipe.

