Publicado 27/10/2022 09:07 | Atualizado 27/10/2022 09:17

Rio - O MC Poze do Rodo, de 23 anos, deu um verdadeiro susto em seus fãs na madrugada desta quinta-feira. Um vídeo em que o cantor aparece exibindo um ferimento a bala na coxa viralizou nas redes sociais. No entanto, tudo não passava de um efeito especial, produzido com maquiagem, para a gravação de seu novo clipe.

Depois de muita confusão na internet, Poze do Rodo negou que tenha sido baleado em uma postagem no Instagram e confirmou que as imagens que vazaram eram da gravação de seu novo clipe. "Não consigo brincar com vocês. É gravação de clipe, tropa. Amo vocês", esclareceu o cantor.