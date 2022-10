Na reta final da gravidez, Gabriela Pugliesi divide ’dia de beleza’ com seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 27/10/2022 09:25

Rio - Gabriela Pugliesi, de 37 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para mostrar seu "dia de beleza" antes do parto. No Instagram, a influenciadora, que está na reta final da gravidez de seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Túlio Dek, publicou registros do momento que passou em um salão para fazer as unhas e cuidar das madeixas.

"Vim fazer tudo. Cabelo, mão, pé... Vim dar um trato para parir com dignidade (a que me resta)", brincou a musa fitness nos stories.

No vídeo, ela aparece ao lado da profissional do local e palpita sobre o nascimento do bebê. "Ela [a profissional] falou que minha boca está grande e que meu nariz está muito grande... Quando falam que está grande assim é porque logo vai nascer", disse Pugliesi, bem-humorada.

Recentemente, a musa fitness usou o perfil na rede social para detalhar seus sentimentos durante a primeira gravidez. "Cada mulher tem uma experiência única na gestação, e hoje em dia muito se compartilha as dores dessa fase, os perrengues e dificuldades, que é o que chamam de 'gravidez real'. E é importante, sim, as pessoas saberem tudo o que pode vir pela frente… Mas também é legal saberem que a gestação pode ser um sonho, que ela pode ser a melhor fase da sua vida, por que o meu relato é esse!", iniciou.

"Eu não tenho nada para reclamar, pelo contrário, me sinto abençoada, privilegiada de estar vivendo essa fase da melhor forma em todos os sentidos. Me sinto disposta, feliz, completa. Não tive nenhuma limitação, nada que me preocupasse, nada de tristeza. Eu ficaria grávida várias vezes se a experiência fosse a mesma. O que quero dizer com tudo isso é que no meio de tanta informação e tanta história ruim que a gente lê hoje na internet existem também as experiências boas e leves. Eu desejo pra todas as mulheres essa experiência que estou vivendo. Não tenho como ser mais grata!", finalizou.