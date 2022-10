MC Cabelinho e Bella Campos assumem namoro - Reprodução Internet

Publicado 27/10/2022 11:06

Rio - MC Cabelinho usou as redes sociais, na quarta-feira, para pedir que os fãs votassem em sua namorada, Bella Campos, que está concorrendo a um prêmio de atuação. No Instagram, o funkeiro não poupou elogios a atriz enquanto falava sobre o trabalho dela, fazendo inúmeros comentários carinhosos.

"Isabella está concorrendo a atuação do ano, então, venho pedir aos meus fãs para votarem na minha preta. É muito importante para ela. Sei o quanto ela se esforça e estuda dentro de casa", iniciou ele via stories.

"Vocês que viram a novela 'Pantanal', perceberam como ela foi bem e acreditam no trabalho dela, como eu, votem nela, porque ela merece. Boa sorte, preta! Vai clicar no link, vai ter essa preta linda, e vocês vão votar", acrescentou o cantor.

Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o namoro nesta semana após um vídeo em que aparecem juntos, cantando a música "Deixa Acontecer", do grupo Revelação, enquanto se declaram um para o outro. No vídeo, a atriz canta "a razão do seu viver, sou eu" e o funkeiro responde "é mesmo". A artista também fez uma alteração na letra da música e disse que não tinha medo de se apaixonar, ao que o funkeiro concordou: "eu também não tenho".