Karoline Lima desembarca em São Paulo Eduardo Martins / Agnews

Publicado 27/10/2022 08:49 | Atualizado 27/10/2022 09:19

Rio - Após deixar a cidade de Madrid, na Espanha, Karoline Lima desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira. A modelo regressou ao país após o fim do namoro com o jogador de futebol Éder Militão, com quem teve Cecília, de apenas três meses de vida.

Esbanjando simpatia, a influenciadora permitiu que os paparazzos tirassem algumas fotos suas com a filha nos braços e ainda mostrou a quantidade de malas que trouxe na viagem da Europa. "Nem consegui gravar nada, porque tinham muitas malas, cachorros, Cecília, loucura. Na hora de sair tinha um paparazzi. Foi 'mara'! Mas agora já voltei à realidade e estou sentada no estacionamento. Cecília está tomando o leite para irmos embora", contou depois, via stories do Instagram.