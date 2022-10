Pablo Vare, marido de Letícia Spiller, responde comentário ofensivo de seguidor - Reprodução / Instagram

Publicado 27/10/2022 12:18

Rio - Pablo Vares, marido de Letícia Spiller, usou as redes sociais, na quarta-feira, para rebater comentários ofensivos que tem recebido. No Instagram, o músico enviou uma resposta direta a um seguidor, que havia indagado se a atriz teria "enlouquecido", pois estava se relacionando com um "mendigo".

"Amigo, muito obrigado com a sua preocupação com o nosso bem-estar. Saiba que a saúde mental da Letícia está ótima, assim como a minha situação financeira. Ser artista é um caminho muito difícil, porém, as coisas parecem estar fluindo”, iniciou o músico uruguaio em vídeo.

"Você deveria ter se informado disso olhando o meu perfil, em vez de sair julgando alguém que não conhece pela sua aparência. Ficar chamando um cara de dreads de 'mendigo' e perguntando se a mulher dele está ficando louca e o motivo para estarem juntos", encerrou Pablo, que está em um relacionamento com a atriz desde 2017.

Nos comentários do registro, seguidores aproveitaram para elogiar a postura do artista ao responder o ataque. "Deu um retorno de categoria!", opinou um internauta. "Você é o cara, irmão!", disse outro. "Parabéns!", comentou uma seguidora. "Quanta contradição e pré-conceito. Você é maravilhoso, Pablo! Queria ter sua 'vibe' para encarar essas pessoas sem noção", pontuou uma usuária.

