Ana Maria Braga comemora vitória do Palmeiras no Campeonato BrasileiroReprodução Internet

Publicado 03/11/2022 10:46

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 73 anos, está feliz da vida com a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ela postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece segurando a bandeira do time.

"Um bom dia com gostinho especial para todos os palmeirenses que acordaram campeões. O Verdão chegou ao 11º título da competição, sendo assim, o maior vencedor do campeonato. O Palmeiras é o único time com mais de nove títulos. Parabéns", escreveu Ana na legenda da imagem.

Sem entrar em campo, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro, nesta quarta, pela 11ª vez em sua história. Em jogo da 35ª rodada, o Internacional foi derrotado pelo América-MG, em Belo Horizonte, por 1 a 0. Com o resultado, o Verdão, antes mesmo de golear por 4 a 0 o Fortaleza, fez a festa antecipada.