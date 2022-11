Marcello Antony participou do podcast Papagaio Falante - Reprodução/YouTube

Marcello Antony participou do podcast Papagaio FalanteReprodução/YouTube

Publicado 03/11/2022 15:57

Rio - Marcello Antony crorou ao fazer uma revelação familiar íntima. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ator, de 57 anos contou que, em 2003, quando adotou o seu filho Francisco, hoje com 19 anos, ele era soropositivo.

fotogaleria

"Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Falaram para mim que ele poderia morrer a qualquer momento, por isso perguntaram se queria ficar com ele. Eu falei: 'Ele pode morrer agora. Ele é meu filho", disse. Antony adotou o filho ainda bebê com a mulher Mônica Torres, que se separou em 2010.

Antes de contar a história, o ator ressaltou como a chegada de Francisco mudou a sua vida. "Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: 'Onde você estava esse tempo todo?'", afirmou.

Marcello comentou ainda que nunca tinha falado do assunto publicamente antes do bate-papo no podcast. "Eu nunca falei isso aqui na minha vida para ninguém. (...) Eu falei: 'Esse garoto pode morrer hoje ou daqui a 100 anos, mas ele é meu filho. Depois que ele veio para mim, ele não teve mais problema. (...) No fundo, o amor cura tudo (...)", declarou o ator. "Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso demais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos", disse o ator, emocionado.

"O amor curou. Isso foi um milagre que aconteceu na sua vida", reafirmou Mallandro.

Antony continuou o relato, contando que Francisco para casa com ele no primeiro dia que o conheceu em um orfanato da Zona Sul do Rio. "Levei para casa, e ele nunca mais saiu da minha vida. (...) Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço... Em um mês era meu filho definitivo", relembrou ele.

Além de Francisco, o ator também adotou Stephanie, de 22 anos. "Na esteira dele, veio a Stephanie, que peguei com 5 anos e meio. Ela demorou o processo de adoção de 1 ano e meio, porque era mais complicado. Era mais difícil", contou. Marcello Antony também é pai de Lucas, de 22, Lui, de 17, e Lorenzo, de 11, frutos do segundo casamento com Carolina Antony.