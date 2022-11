Internado, Luciano Szafir recebeu a visita da mãe, Beth Szafir - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 19:34

Rio - Beth Szafir tranquilizou os seguidores nesta quinta-feira ao compartilhar um registro ao lado do filho, Luciano Szafir. O ator de 53 anos está internado no Hospital 9 de Julho onde realizou uma artroplastia total do quadril na última quarta-feira.