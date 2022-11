Bianca Andrade exibe corpão e partes de seu treino - Reprodução Internet

Publicado 03/11/2022 15:19 | Atualizado 03/11/2022 15:33

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou em seu Instagram, nesta quinta-feira (3), como anda cuidando melhor do corpo após seu aniversário de 28 anos. A empresária é mãe de Cris, de 1 ano, e conta diariamente para seus seguidores a sua jornada para manter o corpo saudável e voltar à forma que tinha antes da gravidez.

Bianca postou, então, o "tanquinho" que conquistou com exercícios diários e uma alimentação saudável e filmou partes da sua rotina de atividades.

Focada em mostrar todos os lados de sua vida nas redes sociais, Bianca postou também nesta quinta-feira um compilado de fotos do seu dia a dia, com a legenda "Ultimamente por aqui". Além de exibir novamente o corpão, ela divulgou fotos do filho e de momentos descontraídos comendo fast food, mostrando que vive sem dietas restritivas.