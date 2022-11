Karoline Lima e Gustavo Mioto - Reprodução/Instagram

Publicado 03/11/2022 15:28

Rio - Convidada do 'PodDelas', podcast comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, Karoline Lima demonstrou interesse em Gustavo Mioto. A modelo, que retornou ao Brasil com a filha após o término do relacionamento com o jogador do Real Madrid Éder Militão, não recusou a sugestão das apresentadoras de apresentar o sertanejo de 25 anos para ela.

fotogaleria "Não o conheço pessoalmente. Ele é solteiro? É bacana? Não vai me fazer passar por um babado? Pergunta pra ele quando a gente vai dar uma saída para se conhecer. Ele é tímido? Eu não sou (risos). Quero saber quando Gustavinho vai dar um like na minha foto. Gugu, manda DM! Entrei aqui com nada e saí com um crush. Estou apaixonada! Tem um lugar pra você aqui do meu lado, Gustavinho. Não chegou DM ainda? Vou ter que estar mandando", disse.

A modelo ainda aceitou ir com Tata e Bruna no show que Gustavo Mioto fará em São Paulo no próximo sábado. Vale ressaltar, que o sertanejo não engatou uma relação séria desde o término do namoro com a influenciadora Thaynara OG.