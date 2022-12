Gretchen solta o verbo nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2022 13:52

Rio - Gretchen, de 63 anos, não tem mesmo papas na língua. A cantora se manifestou, através do Instagram Stories, na noite desta terça-feira, sobre as acusações feitas por alguns internautas de que ela seria interesseira. Casada com o músico Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado deixou claro que tudo o que conquistou foi através de seu trabalho.

"Graças a Deus sou independente desde que me conheço por gente. Sempre ganhei meu dinheiro trabalhando muito. E nunca precisei de homem nenhum para me sustentar ou pra eu ter alguma coisa", começou Gretchen.

"Tudo que eu tenho foi meu trabalho que me deu. Não preciso tirar nada de ninguém e muito menos aproveitar de nada que os outros tenham. Sempre serei eu mesma, sempre serei verdadeira e sincera gostem ou não. E com certeza sempre respeitei e respeito o direito de cada um", finalizou.