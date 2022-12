Deolane Bezerra chorou ao receber carros que estavam apreendidos por operação policial desde julho - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 22:12

Rio - Deolane Bezerra usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para contar que recebeu seus carros de volta, cinco meses após os veículos serem apreendidos em uma operação da Polícia Civil. Nos Stories do Instagram, a influenciadora surgiu com os olhos vendados por sua família, que surpreendeu a ex-peoa ao mostrar os dois automóveis liberados.

"Voltou, voltou!!", comemorou a viúva de MC Kevin, que chegou a se emocionar com a surpresa feita pelos parentes. "Fala aí agora, invejoso passa mal. Tudo declaradinho. Imposto de renda da mãe está em dia", completou a famosa.

Os carros de Deolane Bezerra haviam sido levados, em julho deste ano, quando a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da ex-participante de "A Fazenda 14" e do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo. A ordem judicial teve a intenção de coletar provas para o inquérito que investiga influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line.