Claudia Raia é detonada na web por bronca em jornalista que não sabia nome do filho da atrizReprodução/Splash

Publicado 14/12/2022 21:29

Rio - Claudia Raia se envolveu em uma polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, ao viralizar um vídeo da atriz nas redes sociais. No registro, a artista deu uma bronca em um jornalista que perguntou se a famosa já havia escolhido o nome para o bebê que espera, durante evento de uma marca de joias em São Paulo, na noite de terça-feira.

"Já tem nome o bebê?", quis saber o repórter, enquanto Raia conversava com a imprensa. "Já, você não acompanhou? Está atrasadíssimo. Você está péssima. Contei na Ana Maria Braga (no 'Mais você', da TV Globo)... Luca, só você que não sabe. Jornalista, tem que saber, né?", respondeu a atriz, sem economizar na ironia, no vídeo divulgado pelo site 'Splash'.

Em seguida, Renan Pereira, colunista da revista Malu, ainda tentou se desculpar com a artista: "Desculpa, querida, não sabia que você estaria aqui hoje, desculpa". Claudia seguiu rebatendo: "É só porque o mundo sabe! Lucca é o novo Enzo. Você não ouviu falar disso? Ouviu, mas não captou? Entendi", disse.

Nesta terça-feira, o vídeo começou a circular nas redes sociais e diversos internautas detonaram a postura da famosa com o profissional. "Gente, eu mesmo não sabia o nome do bebê da Claudia Raia, e muito menos que ela tinha ido na Ana Braga. Pra que tanta arrogância?", questionou um usuário do Twitter. "Alguém avisa a Claudia Raia que ela não tá carregando a rainha Elizabeth II na barriga", ironizou outra internauta. "Eu adoro a Claudia, mas achei isso aqui super desnecessário e constrangedor", comentou mais uma pessoa.

Também houve quem defendesse a atitude da atriz, que espera seu terceiro filho, o primeiro do casamento com Jarbas Homem de Mello. "Achei um pouco desnecessário, mas vou passar pano porque é a Claudia Raia e porque ela tá grávida", declarou um fã. "Claudia Raia está certa, pois o jornalista, antes de fazer a entrevista, deveria ter pesquisado sobre a atriz... Pergunta desnecessária, com resposta à altura", disse mais um.

Após a repercussão do caso, o próprio repórter fez questão de usar as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. "Eu não ia comentar nada, não divulguei nada, mas eu comecei a ver algumas fake news muito pesadas. Falando que ela tinha sido homofóbica, que eu tava arrasado, tava em depressão, que eu tinha editado o vídeo pra prejudicá-la... Tudo isso não é verdade", garantiu Renan, em vídeo publicado no Instagram.

"Eu conversei com a Claudia, ela foi super querida. A gente teve um papo super gostoso, ela foi super solícita. Ela me explicou que não estava sendo grossa, que foi uma brincadeira, então tá tudo certo. Ela é uma pessoa que tem um nome muito conhecido na mídia e, em nenhum momento, passou pela minha cabeça (a ideia) de me aproveitar disso", completou o jornalista.

Claudia, por sua vez, compartilhou o vídeo em seus Stories e mandou um recado para o rapaz: "Querido, obrigada pelo carinho e muita luz na sua trajetória. Um grande beijo", escreveu.

