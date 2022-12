Gkay teria jogado sapato em Tatá Werneck durante gravação do ’Lady Night’ - Reprodução/Multishow

Publicado 14/12/2022 19:51

Rio - Gkay desmentiu os rumores de que teria jogado um sapato em Tatá Werneck durante as gravações do "Lady Night". A humorista e atriz se manifestou nesta quarta-feira por meio do Twitter e afirmou que abrirá um processo contra o veículo que noticiou a suposta tentativa de agressão.

fotogaleria

"O nível de fake news sobre mim tá babado não dá mais pra não acionar a justiça", iniciou. "Falar que eu joguei um sapato na cara da TATÁ foi o CÚMULO juro! Não dá mais! E é ABSOLUTAMENTE tudo que eu faço TUDO TUDO se eu solto um peido eles aparecem com uma dessa! Por favor, tenham respeito! Eu só quero respeito e menos perseguição porque isso já está ultrapassando o limite da maldade!"

A humorista ainda afirmou que é perseguida pelo veículo que publicou a notícia e que desenvolveu uma doença após ser alvo de ataques. "E se eu estou aqui falando isso é porque cheguei no meu limite, pois tudo que eu faço sai algo ruim deles depois, nunca vi eles falarem do meu filme nem de nada bom que eu faço, é sempre macetada, ninguém aguenta isso gente, NINGUÉM! Por favor, só parem e esqueçam que eu existo. Eu queria contar uma coisa bem séria que eu desenvolvi por causa deles, mas não quero levar pra esse lado, só por favor parem, eu estou IMPLORANDO! Parem! Vocês estão me adoecendo!"

Tatá Werneck também usou as redes para comentar que a notícia não é verdadeira. "Amores, está saindo uma matéria que Gkay jogou um sapato na minha cara, obviamente ela não jogou sapato na minha cara. Só queria confirmar que isso não aconteceu."

