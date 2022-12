Pedro Paulo Rangel está intubado e seu estado de saúde é considerado 'grave' - Reprodução

Pedro Paulo Rangel está intubado e seu estado de saúde é considerado 'grave'Reprodução

Publicado 14/12/2022 16:49

Rio - Pedro Paulo Rangel já apresenta evolução no tratamento contra um enfisema pulmonar. O ator está internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, e teve "boa resposta ao antibiótico", segundo boletim médico divulgado pelo hospital, nesta quarta-feira.

A nota informa a melhora dos resultados dos exames de sangue, mas destaca que o estado do artista ainda é considerado grave. Além disso, a instituição também confirma que "foi desligada a sedação na tentativa de retirada da ventilação mecânica".

Conhecido por interpretar o Calixto de "O Cravo e a Rosa", na TV Globo, Pedro Paulo foi internado no fim de outubro e intubado na madrugada do último domingo. O ator foi diagnosticado há 20 anos com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica que, segundo o ator, veio à tona depois de anos do vício em cigarro. Recentemente, para iniciar o tratamento, o artista cancelou a temporada da peça "O ator e o lobo", que estava em cartaz em Ipanema, na Zona Sul do Rio.