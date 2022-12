Carol Peixinho curte passeio de barco em Salvador - Reprodução do Instagram

Carol Peixinho curte passeio de barco em SalvadorReprodução do Instagram

Publicado 14/12/2022 11:53

Rio - Carol Peixinho deixou os internautas babando por sua beleza e boa forma ao compartilhar alguns cliques de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A ex-participante do 'No Limite' e 'Big Brother Brasil' posou para as fotos durante um passeio de barco, em Salvador. Ela estava acompanhada da irmã, Clarisse, que está grávida, e algumas amigas.

fotogaleria

"Hoje foi dia de fazer jus a palavra viver! Eu amo", escreveu Carol na legenda. Como era de se esperar, fãs e amigos da namorada do cantor Thiaguinho encheram ela de elogios através dos comentários. "Mulher linda e cheia de energia", afirmou um internauta. "Maravilhosa", opinou outro.