Ludmilla e a mãe, Silvana OliveiraReprodução/Instagram

Rio - Crise na família numanice! Na noite desta terça-feira (13), Ludmilla vazou em seu Twitter um compilado de vídeos do "melhores amigos" - espaço do Instagram para publicar stories que são visualizados apenas por pessoas selecionadas - da sua mãe, Silvana Oliveira. O que era para ser uma interação com os fãs de Lud, acabou repercurtindo na imprensa, de modo que Silvana, que não gostou nada da brincadeira, foi atrás do responsável pelo vazamento, sem saber que tinha sido a própria filha.

Toda hora eu vejo esse vídeo kkkk ela nem sonha que eu fiz isso, se não vai me tirar dos melhores https://t.co/gv93zhopf9 — LUDMILLA (@Ludmilla) December 13, 2022

"Estou repostando isso aqui, mas já digo logo que não achei nem um pingo de graça pois quem postou deveria se sentir um judas ao invés de amigo como eu acreditei ser!" declarou ela em seus stories. Assim que Silvana descobriu que Ludmilla que divulgou vídeo, tentou entrar em contato com a filha. No Twitter, a cantora mostrou o áudio que a mãe mandou para ela revoltada.

"Ludmilla, eu estou te ligando e você não está querendo atender. Eu vou tirar você dos meus melhores amigos, tá? Porque você colocou minhas coisas lá no Twitter e agora tá tudo aí viralizando, pessoal tudo olahndo as minhas coisas e eu aqui bloquenado os outros. Já bloqueei um monte de gente, tirei um monte de gente dos meus melhores amigos, só que foi você, né bonita? Eu vou agora fazer o que? Vou tirar você também", disse Silvana. Na legenda, Lud brincou: "Gente eu nunca mais mostro nada pra vocês tô sendo humilhada agora".

Gente eu nunca mais mostro nada pra vocês tô sendo humilhada agora kkkk pic.twitter.com/BG0xQMjRd4 — LUDMILLA (@Ludmilla) December 14, 2022

"Gente me ajuda aí, vamo lá no tik tok dela pedir pra ela me colocar de volta ", pediu Ludmilla em seguida.